Мужчина, впавший в кому после драки с полицейским в Подмосковье, скончался

Мужчина, который получил серьезные травмы во время драки с сотрудником полиции в Павловском Посаде Московской области , скончался. Об этом в социальных сетях написали друзья Евгения Т.

Как стало известно Пятому каналу, правоохранитель, которого подозревают в избиении мужчины, находится под арестом. Также после внутриведомственной проверки было принято решение об его увольнении.

Ранее Пятый канал сообщал, что в потасовке, возникшей 25 июля у ресторана на улице Интернациональная в Павловском Посаде, участвовали двое полицейских и группа гражданских лиц. Троим понадобилась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.