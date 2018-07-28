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Мужчина, впавший в кому после драки с полицейским в Подмосковье, скончался
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Мужчина, впавший в кому после драки с полицейским в Подмосковье, скончался 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Мужчина, который получил серьезные травмы во время драки с сотрудником полиции в Павловском Посаде Московской области, скончался. Об этом в социальных сетях написали друзья Евгения Т.
Как стало известно Пятому каналу, правоохранитель, которого подозревают в избиении мужчины, находится под арестом. Также после внутриведомственной проверки было принято решение об его увольнении.
Ранее Пятый канал сообщал, что в потасовке, возникшей 25 июля у ресторана на улице Интернациональная в Павловском Посаде, участвовали двое полицейских и группа гражданских лиц. Троим понадобилась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.
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