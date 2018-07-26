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Замечания ГИСН по ул. Луначарского обещают отработать до 1 сентября
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Замечания ГИСН по ул. Луначарского обещают отработать до 1 сентября 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Так, в ответ на сообщение в твиттере одного из жителей горожан, который интересовался, когда появится освещение на недавно построенной ул. Луначарского, департамент градостроительства сообщил: «Для ввода в эксплуатацию ул. Луначарского необходимо отработать замечания ГИСН, до 1 сентября 2018 планируем их устранить».
Напомним, движение по развязке на пересечении ул. Луначарского с Московским шоссе было открыто 1 апреля текущего года. Генподрядчиком строительства был «Самаратрансстрой», контракт с которым на 171 млн руб. был заключен в сентябре 2016 года.
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