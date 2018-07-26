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Мощи Спиридона Тримифунтского привезут в Екатеринбург в конце августа
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Мощи Спиридона Тримифунтского привезут в Екатеринбург в конце августа 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского будут принесены в Екатеринбург в конце августа. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в уральской столицу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Их привезут 30 августа, а увезут 1 сентября. Все желающие могут поклониться мощам в течение трех дней", — говорится в сообщении.
Приложиться к деснице святого можно будет в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела царской семьи.
Святитель Спиридон Тримифунтский является одним из самых чтимых святых. В 325 году он принял участие в первом Вселенском соборе в Никее. Его мощи находятся на постоянном хранении в храме на Корфу (Греция).
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