Мощи Спиридона Тримифунтского привезут в Екатеринбург в конце августа

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 июля. / ТАСС /. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского будут принесены в Екатеринбург в конце августа. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в уральской столицу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Их привезут 30 августа, а увезут 1 сентября. Все желающие могут поклониться мощам в течение трех дней", — говорится в сообщении.

Приложиться к деснице святого можно будет в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела царской семьи.