Мощи Спиридона Тримифунтского привезут в Екатеринбург в конце августа 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского будут принесены в Екатеринбург в конце августа. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в уральской столицу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Их привезут 30 августа, а увезут 1 сентября. Все желающие могут поклониться мощам в течение трех дней", — говорится в сообщении.
Приложиться к деснице святого можно будет в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела царской семьи.
Святитель Спиридон Тримифунтский является одним из самых чтимых святых. В 325 году он принял участие в первом Вселенском соборе в Никее. Его мощи находятся на постоянном хранении в храме на Корфу (Греция).