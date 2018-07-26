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Повторно отказать в приеме документов у госоргана не получится
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Повторно отказать в приеме документов у госоргана не получится 

Время бухгалтера 2 часа назад
В порядок предоставления госуслуг внесены поправки. Виной тому Закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ. Начиная с 18.10.2018 органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не смогут повторно запрашивать у заявителей документы, которые не упоминались на этапе их первоначальной подачи.
Правда, для этого правила будут исключения. Повторно требовать документы разрешат для следующих ситуаций:
изменения нормативных требований уже после первой подачи документов заявителем; выявления ошибок в заявлении; истечения срока действия представленных документов; обнаружения противоправных деяний должностных лиц органов, ответственных за оказание услуг.
О своих ошибках или противоправных действиях госорганы будут обязаны уведомить заявителя. Причем, сделать это письменно и с принесением извинений.
Если уполномоченные на оказание услуг органы все же нарушат запрет на повторное истребование документов, граждане смогут подать жалобу. На нее необходимо отреагировать. Если она подлежит удовлетворению, то в ответе заявителю нужно сообщить о предпринимаемых действиях для устранения нарушений и принести извинения за доставленные неудобства. Все вынесенные решения по жалобам подлежат аргументированному разъяснению.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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