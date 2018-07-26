В Севастополе откроют движение пассажирского судна «Комета 120М»

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Движение скоростного судна пассажирского типа «Комета 120М» откроют 30 июля в Севастополе , сообщается в четверг на сайте концерна «Калашников».

"Тридцатого июля в Севастополе состоится торжественное открытие регулярного движения скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Первый маршрут будет вести из Севастополя в Ялту. Путь займет около двух часов", — говорится в сообщении.

"Комета 120М" предназначена для скоростных перевозок пассажиров. Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном на 95 человек и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж составляет пять человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 километров в час).