В Севастополе откроют движение пассажирского судна «Комета 120М» 

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Движение скоростного судна пассажирского типа «Комета 120М» откроют 30 июля в Севастополе, сообщается в четверг на сайте концерна «Калашников».
"Тридцатого июля в Севастополе состоится торжественное открытие регулярного движения скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Первый маршрут будет вести из Севастополя в Ялту. Путь займет около двух часов", — говорится в сообщении.
Как отмечается, «Комету 120М» изготовили на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске, это первое пассажирское судно в истории предприятия.
"Комета 120М" предназначена для скоростных перевозок пассажиров. Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном на 95 человек и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж составляет пять человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 километров в час).