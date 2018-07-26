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Россия призывает ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев
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Россия призывает ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев
ТАСС
1 час назад
Комментарии
ТАСС
, 26 июля.
Россия
призывает
ЕС
создать условия для возвращения сирийских беженцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ
Александр Грушко
.
Он добавил, что
Москва
предлагает
НАТО
восстановить каналы военной коммуникации.
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