Ещё
Россия призывает ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия призывает ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 26 июля. Россия призывает ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он добавил, что Москва предлагает НАТО восстановить каналы военной коммуникации.
ТАСС: последние новости
Прокуратура проводит проверку парка развлечений в Петербурге после травмы подростка На Алтае запустили производство топливных систем для двигателей "КамАЗа" Экс-главу департамента экономразвития Курганской области обвинили в превышении полномочий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа35
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР97
С Крымским мостом может произойти страшное413
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол8
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение