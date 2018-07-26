Госдума приняла закон об унификации структур по военной подготовке в вузах

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон об унификации структур по военной подготовке в вузах. Решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.

«Предусматривается взамен существующих ныне видов структурных подразделений военной подготовки иметь в вузах структурные подразделения военной подготовки единого вида — военные учебные центры», — говорится в пояснительной записке.

Предусматривается особый порядок вступления в силу данного федерального закона, это обусловлено необходимостью проведения мероприятий по ликвидации существующих в настоящее время при вузах факультетов военного обучения, военных кафедр, учебных военных центров и созданию на их базе военных учебных центров.

«Реализация законопроекта в части создания военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа, не предусматривает увеличения общего количества граждан, привлекаемых к военной подготовке, а также общего количества военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, которые могут направляться не на воинские должности в вузы, и не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета», — говорится в документе.

Как считают в министерстве обороны РФ, принятие закона позволит повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по всем имеющимся направлениям военной подготовки.