Более 6 тыс. участников ожидается на фестивале роз в Саратовской области

"Фестиваль роз в Аткарске состоится 4 августа, мы ожидаем более 6 тыс. гостей со всех уголков страны", — сказала собеседница агентства.

Болгарию. По ее словам, фестиваль состоится в городском парке, место его проведения выбрано неслучайно — цветы из местного питомника выращиваются с 1932 года. Самый знаменитый сорт, выращенный местными цветоводами, «Аткарская роза», был представлен на ВДНХ и поставлялся на Кубу , в Германию

Гости фестиваля смогут не только полюбоваться цветами, но и приобрести саженцы. На тематической площадке «Город мастеров» будет представлена выставка изделий из лозы, каменные и берестяные поделки, композиции из сухоцветов и цветочные панно, резьба по дереву и др. Кроме того, для всех желающих пройдут мастер-классы по изготовлению роз из подручных материалов и конкурс рисунков.

"В рамках фестиваля также состоится дефиле, участницы представят наряды на цветочную тему. Откроет дефиле Королева роз, она поприветствует гостей от имени города и области", — добавила Бородянская.

Туристы смогут посетить гастрономическую выставку, где можно будет попробовать блюда, приготовленные на заданную тему. В рамках фестиваля также состоится выездная регистрация молодоженов. «Данный фестиваль направлен на то, чтобы привлечь в наш регион туристов не только из Саратова, но и из других городов», — подчеркнула собеседница агентства.