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В воскресенье улицы Екатеринбурга «оккупируют» велосипедисты
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В воскресенье улицы Екатеринбурга «оккупируют» велосипедисты 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
29 июля в уральской столице состоится массовый велопробег — «Веломагистраль-2018». Начало мероприятия намечено на 11.00.
Как рассказали "Уралинформбюро" организаторы гонки, участники пробега в этом году будут двигаться по двум маршрутам — на 50 и 70 километров. Стартовать и финишировать велосипедисты будут у ДИВСа (Еремина, 10).
Дистанцию на 50 километров колонна пройдет по следующим магистралям: переулок Красный — Царская — Толмачева — проспект Ленина — Татищева — Токарей — Бебеля — Донбасская — Бакинских Комиссаров — Кировградская — Машиностроителей — проспект Космонавтов — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Восточная — Челюскинцев. Затем участники проследуют по Смазчиков — Уральской — Гагарина — проспекту Ленина — Восточной — Куйбышева — Бажова — Народной Воли, Мичурина и Большакова, вернутся на Восточную и поедут по Фурманова — Шаумяна — Начдива Васильева — Репина — Ленинградской, вернутся на Репина и проследуют по Начдива Васильева — Серафимы Дерябиной — Вильгельма де Генина и дальше — по Серафимы Дерябиной — переулку Встречному — Белореченской — Посадской — Большакова — Белинского — Карла Либкнехта — Свердлова — Мельковской в сторону переулка Красного.
Маршрут на дистанцию в 70 километров каждый участник будет выбирать самостоятельно.
"На протяжении всего пути будут располагаться специальные чек-поинты с водой, а также комиссары, готовые оказать первую помощь участникам. На финише все велосипедисты получат памятные сувениры от организаторов и партнеров мероприятия", — добавили в МОО «Вело-Город».
Дороги на время мероприятия перекрываться не будут. «Организаторы поздно подали заявку», — пояснил агентству помощник по взаимодействию со СМИ замглавы администрации Екатеринбурга Евгения Архипова Василий Амбалов.
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