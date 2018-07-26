Ветераны ВОВ получат дополнительную выплату из бюджета

Жители блокадного Ленинграда и защитники города, проживающие на территории Ленобласти , получат выплату к 75-летней годовщине полного освобождения от фашистов.

Александр Дрозденко подписал постановление о выделении единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей тем жителям 47 региона, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» и почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда». Деньги будут перечислены в январе 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по предварительным оценкам, денежную выплату получат свыше 5 тысяч ветеранов ВОВ.

Напомним, что Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ленобласти, вне зависимости от уровня своих доходов получают меры государственной поддержки: ежемесячные выплаты, ежемесячные денежные компенсации части расходов по оплате ЖКУ, имеют право на льготный проезд на транспорте и бесплатное зубопротезирование.