Директор «Мосметростроя»: в Ростове ведутся работы по созданию метро

Пока метро нет, некоторые жители Ростова добираются в пригород на электричках

161.ru: последние новости

Воду в домах в центре Ростова дадут к концу дня

Баста за год заработал меньше Ольги Бузовой, но больше Серегя Лазарева

«Если не уедешь, мы тебя закопаем»: в Новошахтинске врача избили прямо в больнице