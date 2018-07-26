Директор «Мосметростроя»: в Ростове ведутся работы по созданию метро 

Пока метро нет, некоторые жители Ростова добираются в пригород на электричках
В донской столице «Мосметрострой» начал работы по созданию городского метрополитена. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил генеральный директор компании Сергей Жуков. По его словам, на сегодня метро является самым эффективным видом транспорта. — В советское время были определенные расчеты, согласно которым, если население в городе превышает миллион человек, там надо строить метро. Определенные работы ведутся в Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге, — рассказал Жуков. Правда, строительство веток метро — удовольствие не из дешевых. — Приблизительно 5–6 млрд рублей сегодня стоит километр мелкого заложения, свыше 10 млрд рублей — глубокого. Но всё зависит от конкретной площадки, — уточнил глава «Мосметростроя». Создать сеть метро в Ростове планируют еще со времен СССР. Впервые об этом заговорили в 70-х годах прошлого века. Правда, во время «перестройки» проект свернули вплоть до 2009 года. Когда к нему вернулись, в Ростове даже заработало Управление метро Ростова. Власти вплотную занялись решением этой проблемы. Предполагалось, что в сети будет три ветки. Правда, подробно разработали только две из них. Первая должна была соединить Западный микрорайон с Нахичеванью. А вторая, согласно плану, начиналась с Северного жилого массива и шла до центра города. Всего на строительство метрополитена, по информации бывшего руководителя Управления метро Мурата Тлепцеришева, собирались потратить 76 миллиардов рублей. Но этим планам не суждено было сбыться — в 2015 году проект снова заморозили. В декабре 2017 года губернатор Ростовской области Василий Голубев снова вернулся к этому вопросу. Он заявил, что тема метро «не забыта и не закрыта», и пообещал вплотную заняться проектом в январе 2018 года. Глава региона добавил, что в Ростове появится как наземное, так и подземное метро. К слову, серьезным препятствием для появления метрополитена в городе стала нехватка средств. По словам чиновников регионального Минтранса, без поддержки федерального бюджета область не осилит такой масштабный проект. В июне этого года Василий Голубев снова сделал смелое заявление по поводу метро. Он пообещал, что к вопросу его создания в донской столице вернутся после ЧМ. Однако, как сообщили 161.ru в мэрии Ростова, в ближайшие полгода работа над упомянутым проектом не предусмотрена.