Злоумышленники распространяют поддельные коммерческие предложения от «ЛУКОЙЛа»

Поддельные коммерческие предложений по продаже нефтепродуктов якобы от организаций Группы «ЛУКОЙЛ» распространяются в российских регионах, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛа».

Неустановленные лица осуществляют рассылку фальшивых коммерческих предложений, ведут переписку от имени работников ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» с адресов электронной почты zakaz@lukoil.ru.com, tender@lukoil.ru.com, не имеющих отношения к организациям Группы «ЛУКОЙЛ». В переписке указываются следующие контактные телефоны: 8 (8312) 119534, 8 (495) 26606818.

В этой связи напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» не несет ответственность за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации, полученной из недостоверных источников.