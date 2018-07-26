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Злоумышленники распространяют поддельные коммерческие предложения от «ЛУКОЙЛа»
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Злоумышленники распространяют поддельные коммерческие предложения от «ЛУКОЙЛа» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Поддельные коммерческие предложений по продаже нефтепродуктов якобы от организаций Группы «ЛУКОЙЛ» распространяются в российских регионах, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛа».
Неустановленные лица осуществляют рассылку фальшивых коммерческих предложений, ведут переписку от имени работников ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» с адресов электронной почты zakaz@lukoil.ru.com, tender@lukoil.ru.com, не имеющих отношения к организациям Группы «ЛУКОЙЛ». В переписке указываются следующие контактные телефоны: 8 (8312) 119534, 8 (495) 26606818.
В этой связи напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» не несет ответственность за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации, полученной из недостоверных источников.
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