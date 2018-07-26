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В Хорошевке обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны
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В Хорошевке обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В Хорошевке обезвредили немецкую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на месте строительства нового жилого комплекса на улице Викторенко, 11. Бомбу раскопали рабочие в строительном котловане стройплощадки.
На место происшествия незамедлительно выехал пиротехнический расчет ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска „Лидер“» из пяти человек. Возглавил группу по разминированию заместитель начальника центра полковник Алексей Николаевич Кудяков.
— Рабочих эвакуировали, а вокруг стройки было выставлено оцепление, — отметил Кудяков. — Боеприпас был обнаружен вблизи жилых зданий и сооружений, поэтому было принято решение о транспортировке авиабомбы.
Авиабомбу вывезли на спецполигон, поскольку уничтожать ее вблизи жилых домов было опасно: боеприпас содержал 1100 кг взрывчатого вещества, а дальность разлета осколков могла достигнуть почти двух километров. (еп)
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