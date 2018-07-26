Издатель Forbes объяснил пропажу статьи о Магомедовых в журнале

Статья в журнале Forbes о бизнесе братьев Магомедовых сейчас дорабатывается из-за замечаний юридической службы издания, сообщили RNS в пресс-службе медиагруппы ACMG, издателя Forbes. О пропаже статьи из августовского номера журнала сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

«Материал «Дела семейные» на данный момент дорабатывается, его перенос из августовского номера журнала Forbes Россия связан с замечаниями юридической службы издания. По результатам проверки на предмет возможных рисков юридическая служба Forbes высказала свои опасения и рекомендовала осуществить доработку материала», — сообщили в пресс-службе ACMG.

«Данная публикация с большой долей вероятности вызовет серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации, неприкосновенности частной жизни, а также прав на изображение от ряда физических и юридических лиц, упомянутых в статье, и как следствие, экономические риски, связанные с компенсацией морального вреда, убытков, а также расходов на судебный процесс, что неминуемо понесет экономические, репутационные и этические риски для журнала», — приведена позиция юристов в комментарии ACMG.

Также издатель делового журнала заявил о нарушении этических стандартов в данной публикации. «Есть и этическая сторона данного вопроса. Мировые стандарты журналистики, наш собственный опыт, а также практика коллег из Forbes USA свидетельствуют о том, что среди редакций существует единый принцип — не публиковать материалы о подозреваемых/подсудимых, которые потенциально могут повлиять на следствие. Данная статья посвящена лицам, находящимся под следствием, потенциально она может быть выгодна той или иной стороне спора и несет прямую угрозу — повлиять на решение суда и общественное мнение до вынесения решения по этому делу», — сообщили в пресс-службе медиагруппы.