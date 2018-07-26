Молдавия смягчила ограничения на ретрансляцию новостей из России

Молдавский парламент смягчил ограничения на ретрансляцию новостей из России , передает ТАСС

Аудиовизуальный контент, который закупается за границей, должен на 50 процентов быть из ЕС и стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Об этом говорится в Кодексе медийных и аудиовизуальных услуг, пришедшем на смену Кодексу о телевидении и радио.

Старый Кодекс полностью запрещал ретранслировать передачи из стран, которые не ратифицировали конвенцию. Среди этих стран и Россия.

Изменились и требования к отечественному контенту — местные телеканалы должны транслировать его не менее 2 часов, публичные с национальным покрытием — не менее 10 часов.