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Молдавия смягчила ограничения на ретрансляцию новостей из России
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Молдавия смягчила ограничения на ретрансляцию новостей из России 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Молдавский парламент смягчил ограничения на ретрансляцию новостей из России, передает ТАСС.
Аудиовизуальный контент, который закупается за границей, должен на 50 процентов быть из ЕС и стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Об этом говорится в Кодексе медийных и аудиовизуальных услуг, пришедшем на смену Кодексу о телевидении и радио.
Старый Кодекс полностью запрещал ретранслировать передачи из стран, которые не ратифицировали конвенцию. Среди этих стран и Россия.
Изменились и требования к отечественному контенту — местные телеканалы должны транслировать его не менее 2 часов, публичные с национальным покрытием — не менее 10 часов.
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