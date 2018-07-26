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Малухин возглавил комитет по вопросам госвласти в Заксобрании
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Малухин возглавил комитет по вопросам госвласти в Заксобрании 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Изменения в постановление «О составах комитетов Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва» внесли депутаты регионального парламента 26 июля.
Напомним, что вместо 11 комитетов в региональном парламенте утверждено 8.
В состав нового комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту вошли Валерий Анисимов, Валерий Антипов, Владислав Егоров, Марина Еминцева, Галина Клочкова, Евгений Кузьмин, Дмитрий Малухин, Владимир Паков, Вадим Рыбин, Валерий Осокин, Наталья Смотракова, Александр Табачников, Александр Тимофеев, Александр Шаронов, Николай Шкилев и Ольга Щетинина.
Возглавил комитет Дмитрий Малухин, а его замами стали Валерий Антипов, Марина Еминцева, Александр Тимофеев и Николай Шкилев.
Также произошли изменения в составах других комитетов. Зампредседателя комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма стал Василий Суханов, комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК — Андрей Тарасов.
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