Видео: Гонщики Red Bull соревнуются в парусном спорте

Даниэлю вместе с Хансом-Петером достался катамаран X40, а Макс вместе с Романом осваивали катамаран GC32. Во время импровизированной гонки катамараны смогли разогнаться до 27 узлов (50 км/ч). Экипаж Риккардо оказался более успешным, и австралиец не упустил возможности пошутить над своим напарником по Red Bull Racing.

«Я считал, что мы победили, поэтому решил это отпраздновать прыжком в воду, — рассказал Даниэль. — Полагаю, парням с катамарана под номером 33 не хватило морального духа и энергии. У них в составе не было правильного человека, чтобы победить!

Раньше я никогда ничем таким не занимался — в школе я раз или два плавал на небольших лодках, так что для меня это новый опыт. Техника просто потрясающая, и парни из Red Bull Extreme Sailing классные, они мне очень помогли. Однажды мы едва не перевернулись, но благодаря им я чувствовал себя в безопасности и не обратил на внимания на произошедшее. Уже после они сказали мне, что мы чуть не опрокинулись!

Было суетливо, но мне нашли работу — большую часть времени я крутил лебедку. Сейчас я уже в состоянии поднять руки, так что все в порядке».

Макс Ферстаппен также доволен полученным опытом: «Обычно я люблю всё, что с мотором, но и сейчас было здорово. Эти катамараны производят сильное впечатление. На воде много всего происходит, так что я многому научился у Романа и Ханса-Петера. Полагаю, мне нужно еще взять несколько уроков по парусному спорту, чтобы быть конкурентоспособнее, но для первого раза неплохо!»