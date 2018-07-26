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Депутат пермской думы Лисняк проинспектировал частную службу отлова и содержания собак
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Депутат пермской думы Лисняк проинспектировал частную службу отлова и содержания собак 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат пермской гордумы Лисняк вместе с общественниками и зоозащитниками проинспектировал частную площадку по отлову и содержанию безнадзорных собак, расположенную на улице Пензенской, 72, сообщает паблик соцсети Вконтакте «Живая Пермь».
«Условия содержания, конечно, уступают приюту на Соликамской, но после передачи в частные руки объект заметно преобразился. В операционной чисто, медикаментов достаточно, кормят животных прилично», — прокомментировал Илья Лисняк.
В приюте животных стерилизуют, содержат, а также пристраивают в хорошие руки.
Ранее ФедералПресс писал, что в Перми построят новый приют для безнадзорных животных.
Фото: Живая Пермь
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