Депутат пермской думы Лисняк проинспектировал частную службу отлова и содержания собак

Депутат пермской гордумы Лисняк вместе с общественниками и зоозащитниками проинспектировал частную площадку по отлову и содержанию безнадзорных собак, расположенную на улице Пензенской, 72, сообщает паблик соцсети Вконтакте «Живая Пермь».

«Условия содержания, конечно, уступают приюту на Соликамской, но после передачи в частные руки объект заметно преобразился. В операционной чисто, медикаментов достаточно, кормят животных прилично», — прокомментировал Илья Лисняк.

В приюте животных стерилизуют, содержат, а также пристраивают в хорошие руки.

Ранее ФедералПресс писал, что в Перми построят новый приют для безнадзорных животных.

Фото: Живая Пермь