Матвиенко рассказала, когда делегация конгресса США может приехать в Россию

"Действительно, в начале августа в Россию планирует приехать один или несколько сенаторов США. Если позволит мой рабочий график, я с удовольствием с ними встречусь, если буду в Москве", — сказала законодатель.

Матвиенко посетовала, что внутриполитическая обстановка в США, а также предстоящие в ноябре выборы в конгресс диктуют свою повестку, «замедляя процесс налаживания контактов парламентариев РФ и США».