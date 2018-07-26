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Матвиенко рассказала, когда делегация конгресса США может приехать в Россию
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Матвиенко рассказала, когда делегация конгресса США может приехать в Россию 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В начале августа в Россию планирует приехать еще одна делегация конгресса США, спикер Совфеда Валентина Матвиенко готова с нею встретиться, если будет в Москве.
"Действительно, в начале августа в Россию планирует приехать один или несколько сенаторов США. Если позволит мой рабочий график, я с удовольствием с ними встречусь, если буду в Москве", — сказала законодатель.
Матвиенко посетовала, что внутриполитическая обстановка в США, а также предстоящие в ноябре выборы в конгресс диктуют свою повестку, «замедляя процесс налаживания контактов парламентариев РФ и США».
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