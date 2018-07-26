На лекарства орфанным больным выделят десять миллиардов рублей

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации рассмотрит закон в субботу 28 июля. Ранее документ поддержали в Госдуме

Матвиенко отметила важность принимаемых мер по поддержке граждан с редкими (орфанными) заболеваниями. Она сообщила, что, в соответствии с принимаемым документом, «Минфин заложит в бюджет на 2019 год дополнительно 10 с лишним миллиардов рублей под закупку лекарств для орфанных больных».

"Полторы тысячи детей будут своевременно получать лекарства", — привела пример законодатель.

В свою очередь Рязанский пояснил, что такая же сумма будет заложена и в бюджете на 2020 год.