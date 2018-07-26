На лекарства орфанным больным выделят десять миллиардов рублей 

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Парламент в весеннюю сессию рассмотрит закон о финансировании на федеральном уровне лечения орфанных больных, Минфин в бюджете-2019 дополнительно заложит на эти цели более 10 миллиардов рублей, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг на брифинге.
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации рассмотрит закон в субботу 28 июля. Ранее документ поддержали в Госдуме.
Матвиенко отметила важность принимаемых мер по поддержке граждан с редкими (орфанными) заболеваниями. Она сообщила, что, в соответствии с принимаемым документом, «Минфин заложит в бюджет на 2019 год дополнительно 10 с лишним миллиардов рублей под закупку лекарств для орфанных больных».
"Полторы тысячи детей будут своевременно получать лекарства", — привела пример законодатель.
В свою очередь Рязанский пояснил, что такая же сумма будет заложена и в бюджете на 2020 год.