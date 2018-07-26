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В Удмуртии изъяли более 2 кг марихуаны, гашиша и маковой соломы
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В Удмуртии изъяли более 2 кг марихуаны, гашиша и маковой соломы 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии изъяли более 2 кг наркотиков растительного происхождения. По сообщению пресс-службы МВД России по Удмуртской Республике, в регионе прошел первый этап операции «Мак».
Из 2 кг изъятых наркотиков, 1,5 кг — это маковая солома, 630 г — марихуана и 140 г — гашиш. Кроме того, проверяющие обнаружили три незаконно засеянных маком и коноплей участка. Их общая площадь составила около 1,2 га.
Правоохранители задержали 22 злоумышленников, к административной ответственности привлекли 78 нарушителей закона.
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