Урбанисты назвали ключевые проблемы мегаполисов будущего

На Московском урбанистическом форуме, проходившем с 17 по 22 июля 2018 года в столице, ведущие столичные и иностранные урбанисты, экономисты, проектировщики, архитекторы обсуждали главные проблемы мегаполисов будущего.

Одной из важнейших задач, которую предстоит решить мегаполисам — транспортная доступность. Связанность агломераций стала уже сегодня для больших городов проблемой номер один.

Многие урбанисты говорили о снижении вредных выбросов и применении новых технологий в переработке и утилизации отходов. Эти меры будут способствовать решению еще одной проблемы — экологической.

Городское пространство должно быть не только безопасным для проживания, но и удобным. В этом помогут новые смарт— и цифровые технологии.

Во время воркшопа в рамках форума арт-художник и ученый Би Си Бирман представил свой арт-объект More Human Than Human. Плоское изображение женского лица преображалось при наведении на него смартфона со специальным мобильным приложением. Гости форума смогли с помощью ожившей голограммы узнать о культурных объектах Москвы . На таком примере американский исследователь показал, что технологии дополненной реальности в будущем способны изменять пространство мегаполисов.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на площадке форума были представлены результаты десяти различных исследований ведущих мировых консалтинговых компаний. Московский форум стал вторым информационным поводом в этом году после чемпионата мира по футболу и собрал более 7 тысяч участников из 68 стран.