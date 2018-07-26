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Урбанисты назвали ключевые проблемы мегаполисов будущего
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Урбанисты назвали ключевые проблемы мегаполисов будущего 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
На Московском урбанистическом форуме, проходившем с 17 по 22 июля 2018 года в столице, ведущие столичные и иностранные урбанисты, экономисты, проектировщики, архитекторы обсуждали главные проблемы мегаполисов будущего.
Одной из важнейших задач, которую предстоит решить мегаполисам — транспортная доступность. Связанность агломераций стала уже сегодня для больших городов проблемой номер один.
Многие урбанисты говорили о снижении вредных выбросов и применении новых технологий в переработке и утилизации отходов. Эти меры будут способствовать решению еще одной проблемы — экологической.
Городское пространство должно быть не только безопасным для проживания, но и удобным. В этом помогут новые смарт— и цифровые технологии.
Во время воркшопа в рамках форума арт-художник и ученый Би Си Бирман представил свой арт-объект More Human Than Human. Плоское изображение женского лица преображалось при наведении на него смартфона со специальным мобильным приложением. Гости форума смогли с помощью ожившей голограммы узнать о культурных объектах Москвы. На таком примере американский исследователь показал, что технологии дополненной реальности в будущем способны изменять пространство мегаполисов.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на площадке форума были представлены результаты десяти различных исследований ведущих мировых консалтинговых компаний. Московский форум стал вторым информационным поводом в этом году после чемпионата мира по футболу и собрал более 7 тысяч участников из 68 стран.
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