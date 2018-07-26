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Около 20 дворов благоустроят в Чехове до начала осени
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Около 20 дворов благоустроят в Чехове до начала осени 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Программа по благоустройству дворов в подмосковном Чехове в этом году включает 17 территорий, которые должны быть приведены в порядок до 1 сентября, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.
«17 дворов вошли в программу в текущем году. К настоящему времени уже завершается благоустройство пяти дворов. До 1 сентября планируем полностью завершить благоустройство всех дворов», — сказала Кононова.
Она также отметила, что восемь из 17 дворов были выбраны с учетом результатов голосования жителей округа на портале «Добродел».
По словам главы городского округа, в 2017 году в Чехове было проведено комплексное благоустройство 22 дворов.
В соответствии с поручением губернатора Московской области, работы по комплексному благоустройству дворовых территорий активно ведутся уже четвертый год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства. С начала действия программы было благоустроено более 5 тысяч дворовых территорий.
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