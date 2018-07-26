25 июля администрация Твери официально разрешила проводит митинг против повышения пенсионного возраста

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Администрации Твери . Митинг пройдет 28 июля 2018 года с 12.00 до 14.00 на площади у муниципального культурно-досугового учреждения «Дом культуры „Синтетик“ в поселке Химинститута. Планируется, что в митинге примут участие 500 человек.

Напомним, тверские коммунисты изначально планировали провести публичное мероприятие на площади Славы. Для того, чтобы митинг был санкционированным, его следует согласовать с администрацией города. Что организаторы и сделали. В ответ они получили „письмо-предложение“, в котором напрямую митинг никто не запрещает, но и вместо площади Славы митингующих отправляют в …Химинститут (у ДК „Синтетик“), по причине того, что все знаковые и публичные места в центре Твери и районах будут заняты в этот день под проведение акции „Дело молодых“.