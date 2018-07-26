Ещё
WhatsApp: как изменить место хранения фото и видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия

WhatsApp: как изменить место хранения фото и видео 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Чтобы изменить директорию сохранения фото и видео из WhatsApp, надо либо иметь Root-права, либо использовать файловый менеджер. Как получить Root-права, мы рассказывали здесь.
Настроить место сохранения файлов через специальное приложение можно следующим образом: Перейдите в предустановленный файловый менеджер вашего устройства. Вы также можете использовать стороннее приложение для Android, например ES File Explorer (скачать).
Откройте локальную память устройства и перейдите к папке WhatsApp.
Выберите папку мультимедиа. Здесь вы найдете и отдельные разделы с переданными данными: изображения, видео и голосовые сообщения. К примеру, вы можете удалить папку «Отправленные», если вы все равно сохранили отправленное содержимое — в том числе и изображения — в своей галерее.
Выберите папки, содержимое которых вы хотите переместить, и откройте контекстную панель долгим нажатием или через выдвигающееся боковое меню. Все содержимое папки можно перемещать или копировать на SD-карту или любой другой носитель для последующей вставки в другую папку.
Если вы не можете переместить свои данные напрямую, просто скопируйте их. Не забудьте позже удалить соответствующую папку в каталоге WhatsApp. Кто-то забанил вас в WhatsApp? Узнайте, как обойти блокировку в чате.
Читайте также: Как настроить автоответчик для WhatsApp
WhatsApp: Как включить режим невидимки и спрятать геолокацию Фото: компания-производитель, pixabay.com
Chip.ru: последние новости
Как читать в интернете только интересное? Настраиваем ленты RSS Samsung «троллит» Apple уже целым мини-сериалом Тест и обзор смартфона Motorola Moto G6 Play: средний класс по цене бюджетника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа45
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР105
С Крымским мостом может произойти страшное421
Британия подняла истребители из-за Су-2434
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Окопы украинских военных в Донбассе затопило
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение