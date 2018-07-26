WhatsApp: как изменить место хранения фото и видео

Чтобы изменить директорию сохранения фото и видео из WhatsApp, надо либо иметь Root-права, либо использовать файловый менеджер. Как получить Root-права, мы рассказывали здесь.

Настроить место сохранения файлов через специальное приложение можно следующим образом: Перейдите в предустановленный файловый менеджер вашего устройства. Вы также можете использовать стороннее приложение для Android, например ES File Explorer (скачать).

Откройте локальную память устройства и перейдите к папке WhatsApp.

Выберите папку мультимедиа. Здесь вы найдете и отдельные разделы с переданными данными: изображения, видео и голосовые сообщения. К примеру, вы можете удалить папку «Отправленные», если вы все равно сохранили отправленное содержимое — в том числе и изображения — в своей галерее.

Выберите папки, содержимое которых вы хотите переместить, и откройте контекстную панель долгим нажатием или через выдвигающееся боковое меню. Все содержимое папки можно перемещать или копировать на SD-карту или любой другой носитель для последующей вставки в другую папку.

Если вы не можете переместить свои данные напрямую, просто скопируйте их. Не забудьте позже удалить соответствующую папку в каталоге WhatsApp. Кто-то забанил вас в WhatsApp? Узнайте, как обойти блокировку в чате.

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