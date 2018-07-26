Ещё
В Госдуме предложили законодательно запретить ресурсам размещать незаконную рекламу онлайн-казино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия

В Госдуме предложили законодательно запретить ресурсам размещать незаконную рекламу онлайн-казино 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выступил с инициативой законодательно запретить ресурсам размещать незаконную рекламу онлайн-казино. Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции.
«Мне кажется, что надо решать проблему именно в той сфере. Мы должны в найти такое законодательное решение, которое позволило бы запретить ресурсам, которые работают в рамках законодательного поля, размещать у себя различные сервисы и плееры, которые внутри себя размещают такую незаконную рекламу», — сказал Л. Левин.
Он также отметил, что ужесточение наказания в отношении лиц, участвующих в незаконной рекламе онлайн-казино, не решит данную проблему.
«Я знаю, что есть разные инициативы, как решать эту проблему. Предлагают штрафовать актеров и общественных, публичных лиц, которые рекламируются. Я не буду здесь первоисточником, верхняя палата парламента выступила против того, что рэпер Гуф участвует активно в такой рекламе. Мне кажется надо понимать, что это выглядит несколько наивным, потому что сегодня это может быть тот или иной рэпер или российский актер, а завтра это может быть иностранец или вообще публичный какой либо человек. Майк Тайсон или еще кто-то из известных лиц — мы тоже его будем административно или уголовно наказывать за рекламу?», — добавил Л. Левин.
Как сообщалось ранее, сенатор Эдуард Исаков предложил ужесточить наказание за участие в рекламе онлайн-казино. По его мнению, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и повысить штрафы за такое правонарушение, а также ввести наказание в виде общественных работ до 15 суток. Оценить необходимость таких поправок спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и государственному строительству.
Агентство «Москва»: последние новости
Госдума может в осеннюю сессию принять проект об обязанности пожарного надзора проверять ТЦ при постройке Корпус инфекционной клинической больницы №2 в районе Соколиная гора адаптируют для маломобильных граждан ФСК «Лидер» выразила готовность участвовать в достройке объектов Urban Group в качестве подрядчика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа47
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР104
С Крымским мостом может произойти страшное422
Британия подняла истребители из-за Су-2434
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Окопы украинских военных в Донбассе затопило
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение