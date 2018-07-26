В Госдуме предложили законодательно запретить ресурсам размещать незаконную рекламу онлайн-казино 

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выступил с инициативой законодательно запретить ресурсам размещать незаконную рекламу онлайн-казино. Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции.
«Мне кажется, что надо решать проблему именно в той сфере. Мы должны в найти такое законодательное решение, которое позволило бы запретить ресурсам, которые работают в рамках законодательного поля, размещать у себя различные сервисы и плееры, которые внутри себя размещают такую незаконную рекламу», — сказал Л. Левин.
Он также отметил, что ужесточение наказания в отношении лиц, участвующих в незаконной рекламе онлайн-казино, не решит данную проблему.
«Я знаю, что есть разные инициативы, как решать эту проблему. Предлагают штрафовать актеров и общественных, публичных лиц, которые рекламируются. Я не буду здесь первоисточником, верхняя палата парламента выступила против того, что рэпер Гуф участвует активно в такой рекламе. Мне кажется надо понимать, что это выглядит несколько наивным, потому что сегодня это может быть тот или иной рэпер или российский актер, а завтра это может быть иностранец или вообще публичный какой либо человек. Майк Тайсон или еще кто-то из известных лиц — мы тоже его будем административно или уголовно наказывать за рекламу?», — добавил Л. Левин.
Как сообщалось ранее, сенатор Эдуард Исаков предложил ужесточить наказание за участие в рекламе онлайн-казино. По его мнению, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и повысить штрафы за такое правонарушение, а также ввести наказание в виде общественных работ до 15 суток. Оценить необходимость таких поправок спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и государственному строительству.