В Госдуме предложили законодательно запретить ресурсам размещать незаконную рекламу онлайн-казино

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выступил с инициативой законодательно запретить ресурсам размещать незаконную рекламу онлайн-казино. Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции.

«Мне кажется, что надо решать проблему именно в той сфере. Мы должны в найти такое законодательное решение, которое позволило бы запретить ресурсам, которые работают в рамках законодательного поля, размещать у себя различные сервисы и плееры, которые внутри себя размещают такую незаконную рекламу», — сказал Л. Левин.

Он также отметил, что ужесточение наказания в отношении лиц, участвующих в незаконной рекламе онлайн-казино, не решит данную проблему.