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Жители центральной России выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
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Жители центральной России выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома» 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Более 5,5 тысяч жителей ЦФО пользуются услугой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома», узнал KOSTROMA.TODAY. Сервис быстро набирает популярность: только в июне жители центральной России приобрели более тысячи видеокамер для наружного и внутреннего видеонаблюдения.
Внешние камеры всепогодны и вандалоустойчивы, что удобно, например, для наблюдения за машиной во дворе.
«Сервисом «Видеонаблюдение» пользуются, в первую очередь люди, которым важно знать — всё ли в порядке дома. Например, родители с работы могут присмотреть за детьми после школы, или приглядывать за няней. Мы помогаем абонентам сохранять спокойствие и уверенность, находясь в любой точке мира, лишь бы там был интернет. С «Ростелекомом» легко организовать собственную систему видеонаблюдения. Отслеживать видеопоток можно как онлайн, так и в записи. И всё это за небольшие деньги. Тем более, что до конца года у нас можно приобрести видеокамеры на очень выгодных условиях», — рассказал директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий ЕРАСТОВ.
При покупке видеокамеры до 31 декабря 2018 года «Ростелеком» дарит абоненту целый год бесплатного использования услуги «Видеонаблюдение». А у абонентов услуг «Домашний Интернет», «Домашний Телефон» или «Телевидение» есть возможность приобрести камеру в рассрочку и получить «Видеонаблюдение» в подарок на два года.
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