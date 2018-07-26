Челябинское ТСЖ «Карповый пруд» обязали зарегистрировать коммунальные сети 

По итогам комплексной проверки прокуратура Центрального района Челябинска обязала товарищество собственников жилья «Карповый пруд» зарегистрировать право собственности на коммунальные сети городского поселка Карповый пруд, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Прокурорская проверка была проведена по жалобе местного жителя. Выяснилось, что на территории поселка Карповый пруд силами ТСЖ были возведены воздушные кабельные электрические сети ВЛ-04 киловольт и надземные газопроводы для бытового электро— и газоснабжения граждан. Однако, эти сети до сих пор не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Бездействие правления ТСЖ нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, поскольку разрушение тепловых сетей может повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, причинение вреда здоровью людей и ущерба их имуществу. Прокуратура внесла представление председателю правления ТСЖ «Карповый пруд», обязав его зарегистрировать считающиеся бесхозяйными сети в Росреестре.