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Челябинское ТСЖ «Карповый пруд» обязали зарегистрировать коммунальные сети
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Челябинское ТСЖ «Карповый пруд» обязали зарегистрировать коммунальные сети 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
По итогам комплексной проверки прокуратура Центрального района Челябинска обязала товарищество собственников жилья «Карповый пруд» зарегистрировать право собственности на коммунальные сети городского поселка Карповый пруд, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Прокурорская проверка была проведена по жалобе местного жителя. Выяснилось, что на территории поселка Карповый пруд силами ТСЖ были возведены воздушные кабельные электрические сети ВЛ-04 киловольт и надземные газопроводы для бытового электро— и газоснабжения граждан. Однако, эти сети до сих пор не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Бездействие правления ТСЖ нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, поскольку разрушение тепловых сетей может повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, причинение вреда здоровью людей и ущерба их имуществу. Прокуратура внесла представление председателю правления ТСЖ «Карповый пруд», обязав его зарегистрировать считающиеся бесхозяйными сети в Росреестре.
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