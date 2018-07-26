Ещё
Благоустроенных парков в САО станет больше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия

Благоустроенных парков в САО станет больше 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
По всей столице ведутся работы по благоустройству дворов и парковых зон. Строители работают и на многих объектах, расположенных в САО. К примеру, в парке имени Святослава Федорова появятся сухой фонтан, новые и современные площадки для игр, а также спортивная зона.
— После завершения всех работ площадь сухого светодинамического фонтана составит более 140 квадратных метров. В дневном режиме струи фонтана будут подниматься из 48 форсунок с различными высотой и скоростью. В вечернее время струи подсветят яркими и динамически изменяющимися цветами, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Специалисты уже заложили бетонное основание для фонтана и приступили к работам, которые предваряют монтаж оборудования. Также работы ведутся на детских и спортивных площадках. Рабочие укладывают на некоторых дорожках бетонную плитку различных цветов, а в южной части парка разбивают газоны и высаживают траву. Обустройство кабельной канализации и других коммуникаций выполнено на 90%. (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Глава Молжаниновского Артур Силиверстов обсудил с жителями развитие района В Молжаниновском появятся перевязочный и прививочный кабинеты Королева из приюта «Химки-2» освоилась в новом доме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа47
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР104
С Крымским мостом может произойти страшное422
Британия подняла истребители из-за Су-2434
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Окопы украинских военных в Донбассе затопило
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение