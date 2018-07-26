Благоустроенных парков в САО станет больше

По всей столице ведутся работы по благоустройству дворов и парковых зон. Строители работают и на многих объектах, расположенных в САО. К примеру, в парке имени Святослава Федорова появятся сухой фонтан, новые и современные площадки для игр, а также спортивная зона.

— После завершения всех работ площадь сухого светодинамического фонтана составит более 140 квадратных метров. В дневном режиме струи фонтана будут подниматься из 48 форсунок с различными высотой и скоростью. В вечернее время струи подсветят яркими и динамически изменяющимися цветами, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Специалисты уже заложили бетонное основание для фонтана и приступили к работам, которые предваряют монтаж оборудования. Также работы ведутся на детских и спортивных площадках. Рабочие укладывают на некоторых дорожках бетонную плитку различных цветов, а в южной части парка разбивают газоны и высаживают траву. Обустройство кабельной канализации и других коммуникаций выполнено на 90%. (еп)