Депутаты гордумы: «Снос незаконных строений должны оплачивать их владельцы»

От незаконных гаражей Самару зачистят до конца этого года

В Самаре продолжается борьба с самовольно возведенными постройками. На эти цели в 2018 году заложили 4 миллиона рублей. Об этом в четверг, 26 июля, на заседании профильного комитета городской думы сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов.

При этом для сноса всех самовольных построек в областной столице необходимо как минимум 40 миллионов рублей.

— Часть денег нашли после перераспределения средств и трансферных поступлений из вышестоящих бюджетов, — рассказал Максим Харитонов.

Но не все чиновники согласны с таким решением. Так, депутат совета Красноглинского района Юрий Левин предложил прекратить финансировать демонтаж самовольно возведенных построек из городского бюджета и начать сносить их за счет собственников объектов. Но, как пояснил первый заместитель главы города Александр Карпушкин , этот вопрос урегулировали иным способом.

— Уже есть судебные решения, которые обяжут собственников демонтированных объектов возместить все расходы на их снос. Сейчас всё же необходимо выделить средства из городского бюджета, чтобы как можно быстрее освободить незаконно полученную территорию, — пояснил Александр Карпушкин.

В Самаре уже снесли незаконную кальянную-автомойку на проспекте Карла Маркса. Самострой возле шоколадной фабрики демонтировали по решению суда. Весной на пересечении Мичурина и Клинической убрали ларьки, где продавали готовые обеды, сладости и одежду. А одним из самых резонансных процессов по сносу торговых точек стала тяжба мэрии с владельцами рынка на перекрестке Авроры и Аэродромной.

Власти также постановили демонтировать ресторан «Виноград» рядом с Безымянским рынком и магазины около «Каравана» до конца 2018 года.