Слуцкий: фактической базы для доказательства вины Бутиной не существует 

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что фактической базы для доказательства вины россиянки Марии Бутиной в США не существует.
"Уверен, что никакой фактической базы для доказательства ее вины не существует, это надуманная ситуация, абсолютно в этом уверен. МИД делает все возможное, как и наши консульские учреждения, количество которых, напомню, сократилось не так давно", — сказал Слуцкий на пресс-конференции в четверг.
Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности «международные отношения».