«Нельзя пройти с колясками»: самарцы пожаловались на качество работ в сквере Санфировой

Пешеходные дорожки засыпали щебнем

В областной столице подрядная организация будет переделывать бордюры в сквере Санфировой на улице Аэродромной. Об этом стало известно на выездном совещании мэра Самары Елены Лапушкиной в Железнодорожном районе.

По словам главы местной администрации Вадима Тютина, горожане неоднократно жаловались на завышенные бордюры у пешеходных переходов. Особенно сложно приходится семьям с колясками и инвалидам.

— Занижайте борт в местах пешеходных переходов, делайте бульвар доступным, — обратилась к строителям Елена Лапушкина.

Помимо работ с бордюрами, строителям предстоит проверить исправность системы освещения в сквере. К началу осени на бульваре появятся новые пешеходные дорожки, клумбы, спортивная и детская площадки. Также подрядная организация демонтирует старый разрушенный фонтан, на месте которого появятся малые архитектурные формы.

Благоустройство сквера Санфировой проходит в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды». Большинство жителей Железнодорожного района проголосовали за обустройство пешеходных дорожек в парке 18 марта, на выборах президента РФ.