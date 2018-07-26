«Технодинамика» создаст парашют для экипировки солдата будущего

«Экипировка российских военнослужащих и требования к ней постоянно эволюционируют. Все элементы снаряжения бойца мы увязываем в единую экосистему, включая средства десантирования, которые должны быть максимально технологичны и удобны. Парашют, создаваемый для «Ратника», учитывает все особенности этой экипировки. У него новая система крепления, максимальная нагрузка увеличена до 160 кг, благодаря чему возможно десантирование с расширенным боекомплектом», — сказал Чемезов.

Разработку парашюта ведет предприятие «Технодинамики» НИИ парашютостроения. По словам главы холдинга Игоря Насенкова, прототип нового парашюта уже прошел предварительные испытания.