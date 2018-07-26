В Казахстане уголовников обязали платить в Фонд компенсации потерпевшим 

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». В Казахстане вступил в силу закон, согласно которому всех осужденных за уголовные правонарушения граждан обязали платить в Фонд компенсации потерпевшим.
Сумма принудительного взыскания составит 5-30 месячных расчетных показателей (МРП) в зависимости от тяжести преступления, сообщает Генеральная прокуратура Казахстана. Один МРП равен 2405 тенге, то есть в переводе на рубли суммы взысканий составят 2,1-13,1 тыс. руб. Новые положения закона «О Фонде компенсации потерпевшим» в части взыскания принудительных платежей с виновных в совершении уголовных правонарушений лиц введены в действие с 1 июля. Генпрокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров направил всем органам уголовного преследования указание о неукоснительном соблюдении требований о взыскании средств. Фонд компенсации потерпевшим, впервые созданный в Казахстане, нацелен на быстрое оказание необходимой материальной помощи потерпевшим. Выплаты из фонда получат несовершеннолетние жертвы сексуального насилия, жертвы торговли людьми или пыток, граждане, которым нанесен тяжкий вред здоровью, зараженные СПИД граждане, а также законные представители в случае смерти потерпевшего. Перечень содержит 124 состава преступления по 46 статьям Уголовного кодекса Казахстана. Компенсация из фонда осуществляется в виде единовременной выплаты. При этом пострадавший имеет возможность дальнейшего взыскания полного ущерба с виновного лица. «Компенсация нацелена на поддержку лиц, которые материально пострадали от преступления, но не имеют возможности получить возмещение вреда по нераскрытым преступлениям или когда виновник скрывается от правосудия», — уточняет Генпрокуратура Казахстана. Закон предполагает двухлетний срок накопления средств в Фонде, начало выплат намечено с 1 июля 2020 г. Основным источником поступления является принудительный платеж, взыскиваемый судом со всех без исключения виновных лиц, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда. Другими источниками пополнения Фонда станут взыскания, наложенные судом за процессуальные нарушения, а также суммы, удерживаемые с осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ. Объем поступлений в Фонд превысит 1 млрд тенге в год. Генпрокуратура Казахстана намерена контролировать создание и использование средств Фонда.