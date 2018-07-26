Все больше москвичей протестует против градостроительной политики властей города

Жители района Кунцево 25 июля провели сход, на котором высказали свое несогласие с градостроительной политикой Москвы . Речь идет, в частности, о постановлении правительства Москвы №903-ПП «Об утверждении проекта планировки кварталов 47, 48 района Кунцево», подписанном Сергеем Собяниным еще в ноябре 2017 года. Документ, в частности, предполагает снос целого микрорайона из 37 малоэтажных кирпичных домов, не вошедших в программу реновации.

Как рассказал один из лидеров местной инициативной группы Иван Рожков, в список сносимых домов входят 3-х, 4-х и 5-этажные строения, в том числе и «сталинские» дома, некоторые из которых представляют историческую и культурную ценность. Ни один из домов не является ветхим или аварийным: средняя степень общего износа зданий составляет 40%, степень же износа несущих конструкций не достигает и 20%. Однако на их месте группа компаний ПИК собирается на основании инвестиционного контракта возвести многоэтажные жилые строения.

На публичных слушаниях по проекту планировки местные жители устроили громкую акцию протеста. В течение года в кварталах прошло около 20 общих собраний собственников, на которых более 70% проголосовавших высказалось против сноса. Протоколы собраний были переданы во все инстанции, включая Правительство Москвы. К сожалению, проект планировки 47-48 кварталов был принят ещё до введения в действие закона о реновации и, в отличие от последнего, уточняют активисты, 21-й закон города Москвы не позволяет жильцам выйти из программы сноса голосованием на общих собраниях собственников, что дает возможность чиновникам полностью игнорировать их мнение

Стоит отметить, что собрание было на грани срыва, поскольку префектура Западного административного округа не согласовала проведение митинга под предлогом проведения чемпионата мира по футболу (!), а сотрудники полиции изначально трактовали встречу жителей района как «несогласованное массовое мероприятие» и уже готовились к задержаниям активистов. Ситуацию удалось урегулировать благодаря доверенным лицам кандидата в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадима Кумина , которые взяли на себя ответственность за проведение встречи с избирателями.

В ходе мероприятия координатор «Левого фронта» и движения «МосСовет» Сергей Удальцов заявил, что единственной причиной задуманного сноса явилось желание ГК ПИК завладеть территорией для коммерческой застройки, а решение о сносе домов было принято с нарушением закона, так как строительство коммерческого жилья никак не может быть отнесено к «государственным нуждам». Удальцов призвал жителей активизировать мирную борьбу за свои права и наращивать массовость мирных протестных выступлений, принуждая чиновников к диалогу. Также на собрании жителей выступили Сергей Митрохин партия «Яблоко» ), представители инициативной группы Донского района и муниципальные депутаты.

По итогам собрания жители Кунцево озвучили свои требования:

Отменить постановление №903-ПП «Об утверждении проекта планировки кварталов 47, 48 района Кунцево», а равно все иные нормативные акты, предусматривающие снос крепких жилых домов под коммерческую застройку. Расследовать обстоятельства заключения инвестконтракта с ГК ПИК, составления и утверждения проекта планировки 47-48 кварталов на предмет наличия коррупционной составляющей. Ввести законодательный запрет на снос неаварийных жилых домов, не обусловленный очевидными для всех государственными и общественными нуждами. Предоставить жильцам домов, сносимых по «программам реконструкции», инвестконтрактам и проектам планировки, равное с участниками реновации право выйти из программы сноса голосованием на общих собраниях собственников.

Ранее кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин, рассуждая о стратегических задачах созданной перед выборами оппозиционной коалиции, отметил: главное — сломать хребет строительной мафии.

— Их всего 5−10 компаний, — подчеркнул он. — Что они строят? То, что нам нужно? Архитектура такая, какая нужно? Или они о прибыли думают? Мы считаем, что город должен брать больше ответственности на себя, обязательно больше брать ответственности. Сейчас нет ответственности. Как реновация происходит? Мы голосовали за реновацию, мы за реновацию, но не такую реновацию. Вы возьмите, пожалуйста, примите ответственность, сдайте москвичам, отдайте честь и свободны. Нет. Объявили программу. Ура! Раздали 5−10 компаниям, те потерли руки, заработали, всё у них отлично.

Напомним, ранее «СП» уже сообщала о том, что с похожими претензиями к властям столицы в течение июля выступали жители Донского района, Люблино и Измайлово.

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