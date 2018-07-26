В трёх районах Калининградской области нашли трупы диких кабанов с АЧС

В Полесском, Славском Черняховском районах Калининградской области нашли трупы кабанов с АЧС, на заражённых территориях введён карантин. Информация размещена на официальном сайте регионального правительства.

Мёртвых животных обнаружили в охотничьем угодье «Человек и фауна» у посёлка Никитовка Полесского района и в природном заказнике «Громовский» в Славском районе. Также труп кабана нашли возле посёлка Слобода под Черняховском.

До 24 августа на заражённых территориях действует карантин. Убой и перемещение всех видов домашних животных запрещены, инфицированные объекты закрыты для посторонних. Вводится запрет на вывоз мяса и сырья для заготовки кормов, специалисты ветслужб изолируют заражённые участки от безнадзорных животных. Вводится ежедневное наблюдение за состоянием и передвижением кабанов в охотничьих угодьях. Отстрел зверей запрещён: для регулирования численности диких животных допускается только бескровный отлов.