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В трёх районах Калининградской области нашли трупы диких кабанов с АЧС
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В трёх районах Калининградской области нашли трупы диких кабанов с АЧС 

Клопс.Ru 37 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В Полесском, Славском и Черняховском районах Калининградской области нашли трупы кабанов с АЧС, на заражённых территориях введён карантин. Информация размещена на официальном сайте регионального правительства.
Мёртвых животных обнаружили в охотничьем угодье «Человек и фауна» у посёлка Никитовка Полесского района и в природном заказнике «Громовский» в Славском районе. Также труп кабана нашли возле посёлка Слобода под Черняховском.
До 24 августа на заражённых территориях действует карантин. Убой и перемещение всех видов домашних животных запрещены, инфицированные объекты закрыты для посторонних. Вводится запрет на вывоз мяса и сырья для заготовки кормов, специалисты ветслужб изолируют заражённые участки от безнадзорных животных. Вводится ежедневное наблюдение за состоянием и передвижением кабанов в охотничьих угодьях. Отстрел зверей запрещён: для регулирования численности диких животных допускается только бескровный отлов.
В июле вирус африканской чумы свиней выявили в компании «Правдинское свинопроизводство», а несколько дней спустя — на калининградском комбинате «Откормочное» и на крупнейшей скотобойне в регионе — ООО «МИР». Накануне очередная вспышка АЧС в Калининградской области произошла у границы с Литвой.
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