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Около 200 военных полицейских ЮВО вернулись из Сирии
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Около 200 военных полицейских ЮВО вернулись из Сирии 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На родной земле в Дагестане военнослужащих встречали представители администрации и духовенства, командование воинской части, семьи и юнармейцы.
Около 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.
Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии.
По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Министерства обороны Российской Федерации поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров в зонах деэскалаций.
В ходе торжественного мероприятия отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды. На родной земле в Дагестане военнослужащих встречали представители администрации и духовенства, командование воинской части, семьи и юнармейцы. На плацу воинской части школьники развернули приветственные плакаты и украсили трибуну с гостями разноцветными воздушными шарами.
Прибывших домой военнослужащих приветствовали приглашенные гости и ветераны района. В свою очередь, муниципальный творческий коллектив исполнил перед зрителями несколько национальных танцевальных номеров.
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