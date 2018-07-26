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В новой Москве построили диспетчерский центр Единой энергетической системы
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В новой Москве построили диспетчерский центр Единой энергетической системы 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
В деревне Румянцево в новой Москве построили диспетчерский центр Единой энергетической системы, назначена итоговая проверка, по результатам которой решат вопрос о вводе центра в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
«Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Назначена итоговая проверка, после устранения замечаний будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию. Комплекс офисных зданий диспетчерского центра ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года», — отмечается в сообщении.
Высокотехнологичный комплекс зданий диспетчерского центра «СО ЕЭС» возводится для мониторинга и централизованного оперативно-диспетчерского управления энергетической системой.
Диспетчерский центр общей площадью более 50,1 тысячи квадратных метров представляет собой единый комплекс переменной этажности (три-четыре этажа, а также два подземных), в котором обустроят собственно диспетчерский центр и офисные помещения. Комплекс также включает несколько отдельно стоящих сооружений технического назначения, где разместятся трансформаторные подстанции, газовая котельная, проходные и другие объекты, необходимые для функционирования комплекса. Диспетчерский центр оснастят самыми современными средствами и оборудованием, необходимым для управления в сфере электроэнергетики.
Строительство ведется за счет собственных средств АО «Системный оператор Единой энергетической системы».
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на объектах ТиНАО. К проверкам диспетчерского центра привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
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