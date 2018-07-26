Porsche Macan. Здесь и сейчас. 

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г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10 www.porsche-moscow.ru * Расчет произведен на Porsche Macan 2018 г. исходя из стоимости автомобиля 3 645 522р. вкл. НДС, по программе кредитования с остаточным платежом. Первоначальный взнос 43%, ставка по кредиту 14% в ООО «Русфинанс Банк». Кредит с условием предоставления справки о доходах сроком на 36 месяцев с возможной пролонгацией до 60 месяцев. Остаточный платеж 50%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Валюта кредитования — российские рубли. Обязательное оформление полиса КАСКО и ОСАГО. Минимальная сумма кредита 50000 рублей, максимальная — 12 млн рублей у ООО «Русфинанс Банк» и 16 млн рублей у ООО «Сетелем Банк». В случае несвоевременной уплаты процентов и возврата кредита с заемщика взимается 0,1% от суммы неуплаченных в срок процентов и части непогашенной ссудной задолженности за каждый день просрочки. При погашении кредита через иные кредитные организации, платежные системы, Почту России взимается комиссия за перевод средств. Указанные условия кредитования предусматривают заключение договора страхования КАСКО по программе Porsche Insurance (Porsche страхование) сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2168), ПАО СК «Росгосстрах» (лицензия Банка России СЛ № 0001, СИ № 0001 от 23.05.2016) или с ОАО «АльфаСтрахование» (Лицензия Банка России № 2239 от 13.01.2016 г. без ограничения срока действия, www.alfastrah.ru). Кредиты по программам Porsche Financial Services (Финансовые услуги Porsche) в России предоставляются банками-партнерами: ООО «Русфинанс Банк» (генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013) и ООО «Сетелем Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2168). Информация об условиях кредитования предоставлена ООО «Русфинанс Банк» и ООО «Сетелем Банк». Предложение действует до 31 августа 2018 года на ограниченное количество автомобилей. Предложение не являются публичной офертой по смыслу Гражданского Кодекса РФ.
** По программе «КАСКО в подарок» величина страховой премии, оплачиваемой Клиентом в пользу ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах» или ПАО СК «Росгосстрах» в рамках программы «Porsche Insurance» (Porsche страхование) в случае заключения Клиентом договора страхования КАСКО сроком на 1 год в отношении автомобиля, приобретаемого за счет наличных средств Клиента, компенсируется соразмерным снижением цены на приобретаемый автомобиль, но не более 4,5% от итоговой стоимости автомобиля при его приобретении в Москве. Предложение ограничено и действительно с 01.07.2018 г. по 31.08.2018 г. в отношении новых автомобилей Porsche Macan 2.0 2018 г.в., приобретаемых у официальных дилеров Porsche.