Porsche Macan. Здесь и сейчас.

Porsche Macan за 33 000 в месяц*. Пока Вы думаете, они продаются.

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Мы объявляем беспрецедентные условия на все автомобили Porsche в наличии.

индивидуальный подход;более 100 автомобилей в наличии;выдающиеся условия по Трейд–ин, в случае сдачи вашего автомобиля;специальные цены на дополнительное оборудование;КАСКО в подарок**.

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Порше Центр Москва — единственный дилер в России , принадлежащий Порше АГ. Это серьезный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche именно здесь.

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** По программе «КАСКО в подарок» величина страховой премии, оплачиваемой Клиентом в пользу ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах» или ПАО СК «Росгосстрах» в рамках программы «Porsche Insurance» (Porsche страхование) в случае заключения Клиентом договора страхования КАСКО сроком на 1 год в отношении автомобиля, приобретаемого за счет наличных средств Клиента, компенсируется соразмерным снижением цены на приобретаемый автомобиль, но не более 4,5% от итоговой стоимости автомобиля при его приобретении в Москве. Предложение ограничено и действительно с 01.07.2018 г. по 31.08.2018 г. в отношении новых автомобилей Porsche Macan 2.0 2018 г.в., приобретаемых у официальных дилеров Porsche.