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В Краснодарском крае приемы граждан будут проводить по видеосвязи
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В Краснодарском крае приемы граждан будут проводить по видеосвязи 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Уже составлен график на август. По плану раз в неделю с жителями муниципалитетов, приглашенных в местные администрации, будут общаться из Краснодара представители 4 ведомств.
За первое полугодие уже проведено 28 таких приемов, когда кубанцы обсуждали свои проблемы с представителями руководящего состава органов исполнительной власти, которые сложно или невозможно решить на уровне города или района.
«Теперь количество приемов будет увеличено. Для получения подробной информации о том, как можно поучаствовать в видеоприеме, следует обратиться в администрацию муниципалитета», — сообщили в департаменте внутренней политики Кубани.
Управление по работе с обращениями граждан департамента анализирует поступающую от жителей информацию и выбирает наиболее острые проблемы. С учетом этого анализа и приглашаются кубанцы в день приемов в местные администрации.
«Системы приема в режиме видеосвязи установлены повсеместно, вплоть до поселенческого уровня. Всего это порядка 1,8 тыс. рабочих мест с системами видеосвязи. Они используются не только для приемов, но и для взаимодействия муниципалитетов и органов власти между собой», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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