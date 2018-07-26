В Краснодарском крае приемы граждан будут проводить по видеосвязи

Уже составлен график на август. По плану раз в неделю с жителями муниципалитетов, приглашенных в местные администрации, будут общаться из Краснодара представители 4 ведомств.

За первое полугодие уже проведено 28 таких приемов, когда кубанцы обсуждали свои проблемы с представителями руководящего состава органов исполнительной власти, которые сложно или невозможно решить на уровне города или района.

«Теперь количество приемов будет увеличено. Для получения подробной информации о том, как можно поучаствовать в видеоприеме, следует обратиться в администрацию муниципалитета», — сообщили в департаменте внутренней политики Кубани.

Управление по работе с обращениями граждан департамента анализирует поступающую от жителей информацию и выбирает наиболее острые проблемы. С учетом этого анализа и приглашаются кубанцы в день приемов в местные администрации.