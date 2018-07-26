Саратовцам предложили добраться до «Гагарина» креативно 

Областной Минтранс предложил выбрать название для железнодорожной платформы строящегося аэропорта «Гагарин». Предложения можно направлять на сайт ведомства с 25 по 31 июля и в группы министерства в соцсетях. В качестве вариантов горожанам предложили: «Аэропорт», «Гагарин», «Взлетная», «Поехали», «Сабурово». Саратовцы могут проявить креативность и придумать свое название.
Напомним, 11 июля было заключено соглашение об организации остановочного пункта в районе строительства аэропортового комплекса. Подписи под документом поставили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Строительство остановочного пункта у нового аэропорта «Гагарин» призвано обеспечить комфортные и безопасные условия проезда пассажиров к новой воздушной гавани.
По мнению блогера и краеведа Дениса Жабкина, самым подходящим названием было бы «Аэропорт Гагарин», так будет меньше путаницы.
«Для начала нужно понимать, что РЖД старается не допускать одинаковых названий для станций во избежание путаницы, — прокомментировал он в своем блоге. — Попробуйте вбивать на сайте РЖД при покупке билета разные простые названия. Дубликаты допускаются лишь на разных дорогах в виде исключения, тогда будет стоять пояснение «Приволжская ж.д.» или «Октябрьская ж.д.», но дубликатов стараются избегать. «Аэропорт» — уже есть несколько таких станций — у аэропортов Внуково, Казани и терминала Пулково-2 с соответствующими пометками по разным железным дорогам. Другие названия станций у аэропортов включают название аэропорта: «Аэропорт Домодедово», «Аэропорт Шереметьево», «Аэропорт Волгоград», «Аэропорт Сочи». Станция «Гагарин» уже существует в Смоленской области, «Взлётная» — около города Домодедово. Непонятная ситуация с «Сабурово». У нас есть Сабуровка. Откуда взялось окончание «о»? Хотим на столичный аэропорт быть похожими? Будете смеяться, но станция «Сабурово» тоже существует — недалеко от Тамбова».