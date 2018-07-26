Саратовцам предложили добраться до «Гагарина» креативно

Областной Минтранс предложил выбрать название для железнодорожной платформы строящегося аэропорта «Гагарин». Предложения можно направлять на сайт ведомства с 25 по 31 июля и в группы министерства в соцсетях. В качестве вариантов горожанам предложили: «Аэропорт», «Гагарин», «Взлетная», «Поехали», «Сабурово». Саратовцы могут проявить креативность и придумать свое название.

Напомним, 11 июля было заключено соглашение об организации остановочного пункта в районе строительства аэропортового комплекса. Подписи под документом поставили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев . Строительство остановочного пункта у нового аэропорта «Гагарин» призвано обеспечить комфортные и безопасные условия проезда пассажиров к новой воздушной гавани.

По мнению блогера и краеведа Дениса Жабкина, самым подходящим названием было бы «Аэропорт Гагарин», так будет меньше путаницы.