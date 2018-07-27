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Роструд сообщил о выплате голодающим забайкальским шахтёрам 15 миллионов рублей
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Роструд сообщил о выплате голодающим забайкальским шахтёрам 15 миллионов рублей 

Говорит Москва 54 минуты назад
Всего руководство Дарасунского рудника задолжало сотрудникам 35 миллионов рублей. Пока выплачены деньги только за май, сообщили ТАСС представители Роструда.
В связи с частичным погашением долга горняки приостановили голодовку. Однако 117 горняков не расходятся и предупреждают о возобновлении забастовки, если не получат деньги за июнь. Нескольким участникам акции потребовалась медицинская помощь.
Власти Забайкальского края связали перебои с выплатой денег на Дарасунском руднике со сменой руководства в Промсвязьбанке, который кредитует предприятие.
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