Роструд сообщил о выплате голодающим забайкальским шахтёрам 15 миллионов рублей 

Всего руководство Дарасунского рудника задолжало сотрудникам 35 миллионов рублей. Пока выплачены деньги только за май, сообщили ТАСС представители Роструда.
В связи с частичным погашением долга горняки приостановили голодовку. Однако 117 горняков не расходятся и предупреждают о возобновлении забастовки, если не получат деньги за июнь. Нескольким участникам акции потребовалась медицинская помощь.
Власти Забайкальского края связали перебои с выплатой денег на Дарасунском руднике со сменой руководства в Промсвязьбанке, который кредитует предприятие.