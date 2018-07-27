Роструд сообщил о выплате голодающим забайкальским шахтёрам 15 миллионов рублей

Всего руководство Дарасунского рудника задолжало сотрудникам 35 миллионов рублей. Пока выплачены деньги только за май, сообщили ТАСС представители Роструда

В связи с частичным погашением долга горняки приостановили голодовку. Однако 117 горняков не расходятся и предупреждают о возобновлении забастовки, если не получат деньги за июнь. Нескольким участникам акции потребовалась медицинская помощь.