В Саратове наградили работников торговли

Сегодня в Ббелом зале Правительства Саратовской области состоялось торжественное награждение работников торговли.

«В последние годы среди предприятий потребительского рынка сформировалась устойчивая конкурентная среда, отмеченная высокой предпринимательской и инвестиционной активностью. Благодаря вашему плодотворному труду, энергии, ответственности с каждым годом повышается качество услуг торговли и общественного питания, ассортимент предлагаемых отечественных товаров и в целом имидж отрасли», — отметил в приветственном слове зампред Правительства региона Вадим Ойкин

Также в докладе профильного министра Юлии Шваковой говорилось об объеме инвестиций в отрасль в году. Это 2,8 миллионов рублей, из которых 1,3 миллиона рублей вложены в приобретение нового оборудования и инвентаря. Именно это свидетельствует о стремлении торговых предприятий улучшать качество обслуживания. Она рассказала о планах и задачах отрасли на ближайшие несколько лет.

Торговля в Саратовской области сегодня обеспечивает тринадцатипроцентный вклад в добавленную стоимость Внутреннего регионального продукта.

В ходе мероприятия работники отрасли получили награды от органов власти и профильного профсоюза «Торговое единство».