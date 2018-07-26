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В Саратове наградили работников торговли
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В Саратове наградили работников торговли 

САРАТОВ24 41 минуту назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Ббелом зале Правительства Саратовской области состоялось торжественное награждение работников торговли.
«В последние годы среди предприятий потребительского рынка сформировалась устойчивая конкурентная среда, отмеченная высокой предпринимательской и инвестиционной активностью. Благодаря вашему плодотворному труду, энергии, ответственности с каждым годом повышается качество услуг торговли и общественного питания, ассортимент предлагаемых отечественных товаров и в целом имидж отрасли», — отметил в приветственном слове зампред Правительства региона Вадим Ойкин.
Также в докладе профильного министра Юлии Шваковой говорилось об объеме инвестиций в отрасль в году. Это 2,8 миллионов рублей, из которых 1,3 миллиона рублей вложены в приобретение нового оборудования и инвентаря. Именно это свидетельствует о стремлении торговых предприятий улучшать качество обслуживания. Она рассказала о планах и задачах отрасли на ближайшие несколько лет.
Торговля в Саратовской области сегодня обеспечивает тринадцатипроцентный вклад в добавленную стоимость Внутреннего регионального продукта.
В ходе мероприятия работники отрасли получили награды от органов власти и профильного профсоюза «Торговое единство».
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