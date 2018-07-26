ЗСНО направляет в Минпромторг предложение об учреждения Дня НХП в России 

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Работающие с долгостроями инвесторы получили поддержку в Нижегородской области

Документы о проведении референдума по пенсионной реформе поступили в ЦИК

Икона Матроны Московской с частицей мощей будет пребывать в кстовском храме в честь преподобного Сергия Радонежского с 11 августа