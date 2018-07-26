ЗСНО направляет в Минпромторг предложение об учреждения Дня НХП в России 

ЗСНО направляет в Министерство промышленности и торговли РФ предложение об учреждения Дня народных художественных промыслов РФ. Решение было принято на заседании 26 июля депутатами регионального парламента.
Обращение будет передано Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. «Пятилетняя практика празднования Дня народных художественных промыслов Нижегородской области обеспечила производителям изделий НХП дополнительные рынки сбыта и увеличила туристский поток в регион, особенно в местах их традиционного бытования. В этой связи парламентарии предлагают учредить Всероссийский день народных художественных промыслов», — говорится в нем.