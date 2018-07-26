DM: археологи обнаружили серебряные монеты на затонувшем голландском корабле XVIII века

ЛОНДОН, 26 июля. / ТАСС /. Группа голландских и британских подводных археологов обнаружила необычные серебряные монеты на затонувшем в XVIII веке торговом корабле Rooswijk. Как сообщает газета DM, судно принадлежало Голландской Ост-Индской компании, основанной в 1602 году и просуществовавшей до 1798 года.

Rooswijk потерпел крушение в январе 1740 года недалеко от британского города-порта Дувр на знаменитой мели Гудвина, получившей название «Великий пожиратель кораблей». По данным историков, это место является самым большим в мире кладбищем кораблей. Судно направлялось из Амстердама в Батавию (современную Джакарту ) для закупки пряностей и фарфора, поэтому на Rooswijk находилось большое количество серебра. Из 237 пассажиров и членов экипажа никому не удалось спастись.

Исследовав 85 футов (26 м) морского дна, археологи обнаружили серебряные монеты, включая древние дукатоны, в которых имелись небольшие специально проделанные отверстия. Монеты были вшиты в одежду путешественников, что позволяет говорить о том, что они являлись частью контрабандного товара. Несмотря на то, что «контрабанда этого драгоценного металла была запрещена Голландской Ост-Индской компанией», пишет далее Daily Mail , его перевозили в ботинках и поясах, поскольку в то время серебро пользовалось большим спросом и обменивалось на азиатские специи и фарфор. По оценкам специалистов, полная стоимость груза корабля составляла более 300 тыс. гульденов (в пересчете на нынешний курс $163 тыс.).

До сих пор опознано лишь 19 из 237 членов экипажа. Известно, что капитаном торгового судна был Даниэль Ронзерес. Однако по документам, хранящимся в Городском архиве Амстердама, и найденным человеческих останкам голландским генеалогам удалось идентифицировать еще несколько участников экспедиции. Установлено, что большинство мужчин на борту были родом из мест, входящих в современное Королевство Нидерландов , однако некоторые моряки имели немецкие, шведские и норвежские корни.

"Rooswijk рассказывает нам не только о жизни простых людей того времени, но и дает представление о торговых отношениях, которые обеспечивали культурные связи во всем мире", — отмечает руководитель археологического проекта «Rooswijk1740» Мартин Мандерс. Исполнительный директор Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии Дункан Уилсон считает, что информация о том, что Rooswijk использовался для контрабандной перевозки серебра, расширяет существующие знания о развитии мировой торговли того времени.

Впервые фрагменты затонувшего судна были обнаружены в 2005 году. С тех пор на поверхность поднято более тысячи предметов, включая мечи, ножи, части мушкетов, а также серебряные слитки.

Археологи продолжают исследовать место крушения корабля, точные координаты которого держатся в секрете.