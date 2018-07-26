Редакция Forbes пожаловалась в прокуратуру из-за исчезнувшей из журнала статьи

Редакция российского издания Forbes сегодня обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы , рассказали «Ведомостям» два сотрудника журнала. По их словам, вчера, 25 июля редакция получила из печати свежий номер Forbes за август, где не обнаружила статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова Елены Березанской о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Эти бизнесмены обвиняются в хищении 2,5 млрд руб.

Эта статья была сверстана и сдана в номер, он был утверждён и.о.главного редактора Forbes Николаем Мазуриным , рассказал один из источников «Ведомостей», но в итоге в печатном номере журнала вышел совсем другой текст. Замена произошла без ведома авторов текста и Мазурина, знают собеседники «Ведомостей». По их словам, поэтому Мазурин и обратился в прокуратуру — по мнению редакции, такие действия нарушают закон о СМИ, в частности, ст. 19, по которой никто не имеет права вмешиваться в деятельность редакции, в том числе ее учредитель.

Корреспондент «Ведомостей» убедился, что статьи о Магомедовых в августовском номере Forbes (номер 08/2018) нет.

Учредитель российской версии Forbes — «Ас медиа Рус», чей владелец Александр Федотов

Мазурин подтвердил «Ведомостям», что от своего лица подал заявление в прокуратуру и просит провести проверку возможного нарушения закона о СМИ в связи с невыходом статьи о Магомедовых: «В прокуратуру мы пришли вместе с авторами статьи». На собрании редакции Мазурин показал коллегам само заявление и штамп о принятии документа прокуратурой, рассказал источник «Ведомостей».

Редакция не знает, кто отдал распоряжение о снятии статьи и как именно это произошло, говорят источники «Ведомостей». В заявлении журналисты просят установить, кто это был.

«Ведомости» направили запросы в прокуратуру Москвы и издателю Forbes.