Издатель российского Forbes объяснил исчезновение статьи о братьях Магомедовых из номера

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Издатель российской версии журнала Forbes объяснил исчезновение статьи «Дела семейные» о бизнесменах — братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых из августовского номера необходимостью ее доработки по рекомендации юристов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе группы ACMG, выпускающей журнал.

Елены Березанской. Ранее газета «Ведомости» сообщила, что редакция российского Forbes обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы в связи с тем, что 25 июля из печати был получен свежий номер Forbes за август, где не была опубликована статья «Дела семейные» журналистов Сергея Титова

"Материал «Дела семейные» на данный момент дорабатывается, его перенос из августовского номера журнала Forbes Россия связан с замечаниями юридической службы издания", — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в прокуратуру обратился именно и.о. главного редактора Николай Мазурин с тем, чтобы выяснить «нарушает ли запрет юридической службы Forbes российское законодательство».

При этом ранее Мазурин был уведомлен об опасениях юристов, которые рекомендовали доработать материал, отметили в пресс-службе.

Юристы Forbes полагают, что публикация могла вызвать «с большой долей вероятности серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации, неприкосновенности частной жизни… от ряда физических и юридических лиц, упомянутых в статье».