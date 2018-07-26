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Издатель российского Forbes объяснил исчезновение статьи о братьях Магомедовых из номера
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Издатель российского Forbes объяснил исчезновение статьи о братьях Магомедовых из номера 

ТАСС 1 час назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Издатель российской версии журнала Forbes объяснил исчезновение статьи «Дела семейные» о бизнесменах — братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых из августовского номера необходимостью ее доработки по рекомендации юристов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе группы ACMG, выпускающей журнал.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что редакция российского Forbes обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы в связи с тем, что 25 июля из печати был получен свежий номер Forbes за август, где не была опубликована статья «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской.
"Материал «Дела семейные» на данный момент дорабатывается, его перенос из августовского номера журнала Forbes Россия связан с замечаниями юридической службы издания", — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в прокуратуру обратился именно и.о. главного редактора Николай Мазурин с тем, чтобы выяснить «нарушает ли запрет юридической службы Forbes российское законодательство».
При этом ранее Мазурин был уведомлен об опасениях юристов, которые рекомендовали доработать материал, отметили в пресс-службе.
Юристы Forbes полагают, что публикация могла вызвать «с большой долей вероятности серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации, неприкосновенности частной жизни… от ряда физических и юридических лиц, упомянутых в статье».
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