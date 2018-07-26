Издатель Forbes объяснился после исчезновения статьи о братьях Магомедовых

Издатель российской версии журнала Forbes объяснил, чем вызвано исчезновение статьи «Дела семейные» о бизнесменах — братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых из августовского номера. Необходимо доработать материал по рекомендации юристов, сообщили ТАСС в пресс-службе группы ACMG, выпускающей журнал.

«Материал «Дела семейные» на данный момент дорабатывается, его перенос из августовского номера журнала Forbes связан с замечаниями юридической службы издания», — сказали в издательстве. Там пояснили, что в прокуратуру обратился именно и.о. главного редактора Николай Мазурин с тем, чтобы выяснить «нарушает ли запрет юридической службы Forbes российское законодательство». При этом ранее Мазурин был уведомлен об опасениях юристов, которые рекомендовали доработать материал, отметили в пресс-службе.

Юристы Forbes полагают, что публикация могла вызвать серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации от ряда физических и юридических лиц, упомянутых в статье.