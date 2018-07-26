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Издатель Forbes объяснился после исчезновения статьи о братьях Магомедовых
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Издатель Forbes объяснился после исчезновения статьи о братьях Магомедовых 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Ведомости
Издатель российской версии журнала Forbes объяснил, чем вызвано исчезновение статьи «Дела семейные» о бизнесменах — братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых из августовского номера. Необходимо доработать материал по рекомендации юристов, сообщили ТАСС в пресс-службе группы ACMG, выпускающей журнал.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что редакция российского Forbes обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы, поскольку в свежем номере не оказалось статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской.
«Материал «Дела семейные» на данный момент дорабатывается, его перенос из августовского номера журнала Forbes связан с замечаниями юридической службы издания», — сказали в издательстве. Там пояснили, что в прокуратуру обратился именно и.о. главного редактора Николай Мазурин с тем, чтобы выяснить «нарушает ли запрет юридической службы Forbes российское законодательство». При этом ранее Мазурин был уведомлен об опасениях юристов, которые рекомендовали доработать материал, отметили в пресс-службе.
Юристы Forbes полагают, что публикация могла вызвать серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации от ряда физических и юридических лиц, упомянутых в статье.
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