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Forbes пожаловался в прокуратуру из-за исчезнувшей статьи
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Forbes пожаловался в прокуратуру из-за исчезнувшей статьи 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Редакция российского издания Forbes сегодня обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы из-за исчесзнувшей из журнала статьи. Об этом рассказали «Ведомостям» в журнале.
По словам сотрудников издания, 25 июля редакция получила из печати свежий номер Forbes за август, где не обнаружила статьи о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей. Статья была сверстана и сдана в номер, который утвердил и. о. главного редактора Forbes Николай Мазурин, однако в итоге в печатном номере журнала вышел короткий материал другого автора на другую тему.
Замена публикаций произошла без ведома авторов текста и Мазурина, подчекривают в издании. Редакция Forbes не знает, кто отдал распоряжение о снятии статьи и как именно это произошло, говорят источники «Ведомостей». В заявлении в прокуратуру журналисты просят установить, кто кто снял материал.
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