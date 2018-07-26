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Более 100 бездомных животных отловили в Чехове с 2017 года
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Более 100 бездомных животных отловили в Чехове с 2017 года 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Число безнадзорных животных, отловленных по заявкам жителей в подмосковном Чехове, с 2017 года превысило 100 особей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.
«Надо отдельно отметить, что в округе регулярно проводится прием и учет заявок на отлов безнадзорных животных. По поступившим заявкам отловлено более 100 особей за 2017-2018 годы», — сказала Кононова.
В июле депутаты Московской областной думы законодательно ввели административную ответственность для компаний, занимающихся отловом безнадзорных животных и убивающих их. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Административная ответственность распространится и на должностных лиц — для них штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей.
На данный момент уже установлены правила отлова и содержания безнадзорных животных в городских округах Лобня, Люберцы, Красноармейск, Павловский Посад и Серебряные Пруды, а также в ЗАТО Восход и Молодежный, Лотошинском районе и Талдомском городском округе.
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